أخبار مصر | شائعات أثارت الجدل على السوشيال ميديا × أسبوع.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شائعات أثارت الجدل على السوشيال ميديا × أسبوع.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت العديد من الشائعات خلال الإسبوع الماضى، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ويرجع الهدف منها لإثارة الرأى العام، وكان أبرز هذه الشائعات، حرمان الطالب من دخول الإمتحان فى حالة إتلاف التابلت، وزيادة أسعار تذاكر المترو.

وتستعرض الخليج 365 من خلال التقرير التالى أبرز الشائعات على السوشيال ميديا:

حرمان الطالب من دخول الإمتحانات في حال إتلاف التابلت

نفت وزارة التربية والتعليم، صحة هذا الخبر، موضحة أن هناك إجراءات إدارية في حال إتلاف الطالب للتابلت ليس منها مطلقًا عدم دخوله الإمتحان.

بيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني

نفت وزارة قطاع الأعمال محافظة بورسعيد، صحة هذا النبأ مشيرة إلى أن المزاد العلني المقرر يوم 25 من الشهر الجاري سيتم عقده لبيع ماكينات قديمة ومعدات لا حاجه لها، وذلك إستعدادًا لإستقبال معدات جديدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 350%.

تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والإستيلاء على الأراضي

نفت محافظة بورسعيد، صحة هذه الواقعة، موضحة أن كل مافى الأمر هو إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بجنوب بورسعيد والاراضى المحيطة بمنطقة بحير ة المنزلة.

زيادة قريبة فى أسعار تذاكر المترو

أكدت وزارة النقل، عدم صحة ماتردد حول زيادة أسعار تذاكر المترو، موضحة أنا أسعار التذاكر كما هى وكافة الإشتراكات مستمرة دون أى تغيير.

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تخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية

أكدت وزارة التموين، عدم صحة الواقعة، مشيرة إلى أن عملية ضخ السلع التموينية، خاصة الأساسية بما فيها الزيت تتم وفق المعدلات الطبيعية بكافة أنحاء الجمهورية.

تراجع الإقبال السياحي على مصر

من جانبها قالت وزارة السياحة، أن كل ماتردد حول إنخفاض الإقبال السياحي على مصر غير صحيح، لافتة إلى أن هناك زيادة فى حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالى 20182019، وذلك حسبما أشار تقرير البنك المركزى.

حرمان الطلبة التي لم تدفع المصاريف الجامعية من دخول الإمتحان في جامعة الأزهر

نفت جامعة الازهر، صحة هذا الخبر، منوهة إلى أن أدء الإمتحانات لايرتبط نهائيا بدفع المصروفات الجامعية، فضلا عن تكفل الجامعة بسداد الرسوم لغير القادرين وذوى الإحتياجات الخاصة.

إستخدام مبيدات ومواد كيميائية تضر تقاوي البطاطس أثناء التخزين

نفت وزارة الزراعة، صحة هذا النبأ، مؤكدة أن عملية تخزين تقاوى البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تماما وفقا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة.

إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي

نفت محافظة الإسكندرية صحة هذا الخبر، موضحة أنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة دون الإضرار بالبيئة.

ظهور حالات إنفلونزا الخنازير بالمدارس

أكدت وزارة الصحة، عدم صحة هذا الخبر، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أى حالات وبائية من أى نوع فى مدارس الجمهورية، فضلا عن أن الوضع الصحى للطلاب آمن تماما.

