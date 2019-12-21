مصر | غداً.. نظر تجديد حبس أستاذ جامعى وفتاة بتهمة ترويج شائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. نظر تجديد حبس أستاذ جامعى وفتاة بتهمة ترويج شائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تجديد حبس طالبة وأستاذ جامعى واثنين أخرين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالترويج الشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة في واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

والمتهمون هم كل من: أيه محمد حامد، محمد يوسف كمال عبد المعبود، محمد حلمى محمد محمود، سيد حسن عبدالله.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

