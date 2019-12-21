مصر | غداً.. نظر تجديد حبس 34 متهما بقضية "الصفافير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. نظر تجديد حبس 34 متهما بقضية "الصفافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت دائرة الارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تجديد حبس 34 متهما بينهم ثلاث سيدات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".

والمتهمون هم كل من:

يوسف على رضوان إبراهيم

ماجد صلاح الدين محمد محمود

عبدالرحمن السيد حامد

حسام عصام الدين عبد العظيم

شهاب محمد شحاته أحمد

محمد عبدالرحمن حامد على

خالد عبدالمنعم محمد حسن

إسلام ضياء سعيد ذكى

أحمد عبدالحميد رمضان

محمد حسن عمر فاضل

محمد سعيد شحاتة

محمد عبدالحميد موسى

ناصر الدين حسن محمد حسن

ضياء الدين طارق محمود

كريم محمد السيد عمر

ضياء سعد شديد محمد

محمد إبراهيم سالم

جمالات محمود عطية

عمر عبدالفتاح عبدالمقصود

أحمد خالد مرتضى

محمود محمد سليمان

معتصم محمد خليل

عمر محمود حميدة عبدالباقي

ياسمين هشام كمال محمد

أحمد عبدالرحمن عبدالمجيد

طارق عصام الدين عبد العظيم

آلاء هشام عبدالله عبدالعاطى

نبيل فاروق جابر

عبدالرحمن محمد عبد اللطيف

حسن عبدالحميد محمد حسن

شاكر على محمد حسين

محمد أحمد عبدالرازق

معتز محمد عبدالنبى

سمير أحمد أحمد عجور

حيث أن المتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي اطلقها الاعلامي الاخواني معتز مطر علي إحدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

