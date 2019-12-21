مصر | غدا.. نظر حبس متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر حبس متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تجديد حبس متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والمعروضون هم كل من: حسام محمد متولى يحيى مصطفى عبدالحميد، ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

