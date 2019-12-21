مصر | غداً.. تجديد حبس 6 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. تجديد حبس 6 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر دائرة الارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد السربيني تجديد حبس 6 متهمين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.

والمتهمون كل من: اسلام جمعة السيد عبد الله -محمد علي السيد عطا الله- اسراء محمود عبد الظاهر -ناصر جابر نظير-حسن البنا مبارك محمد -علي رشاد الرفاعي عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

