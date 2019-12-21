مصر | غدا.. نظر تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني تجديد حبس 4 من المتهمين على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة في اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية.

والمتهمون كل من: عماد سعد ابراهيم الجبالي - سامح رمضان طه محمد - عبد الله عشري علي محمود- محمد شعبان مصطفي احمد.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.