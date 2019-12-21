مصر | حبس مقاول هارب من دفع 2 مليون جنيه غرامات بالظاهر

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قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس مقاول هارب من دفع 2 مليون جنيه غرامات بالظاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الظاهر، من ضبط "رزق.ب"، 42 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 247911472 لسنة 2017م الظاهر " مباني "والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2مليون و21 ألف جنيه، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.