مصر | غدا.. نظر تجديد حبس 5 من شركاء حسن مالك في قضية التزوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر تجديد حبس 5 من شركاء حسن مالك في قضية التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا السبت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني جلسة تجديد حبس 5 متهمين من شركاء رجل الاعمال الإخواني حسن مالك فى اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، فى القضية رقم 844 لسنة 2018. والمنظور امر تجديد حبسهم هم كل من: رجاء السيد عبد الله - ريا عبد الله حسن علي- محمد عز يوسف- وليد محمد احمد سعداوي -احمد عبد النبي محمد سيد.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.‎



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