مصر | ننشر أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"متظاهري الإستفتاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"متظاهري الإستفتاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا السبت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني أمر تجديد حبس 2 من المتهمين على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا باسم "متظاهري الإستفتاء".

والمعروضون هم كل من: فرج الله عبد العزيز محمد سمير- مصطفى محمد فوزي رزق، ومتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإساءة استخدام الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي.