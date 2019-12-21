مصر | غدا.. نظر تجديد حبس 13 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر تجديد حبس 13 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس 13 متهما فى القضية رقم 640 لسنة 2018 والمتهمين فيها بالانضمام الي جماعة إرهابية. والمتهمون كل من: محمد رجب عبد الله حسن - السيد احمد محمود عبد الله - عبد الخالق متولي عبد السميع - صبحي محمد السيد وهبة -ابراهيم ابوزيد -يوسف علاء الدين محمد ابو العلا -محمود علاء الدين محمد ابو العلا-محمود محمد سليمان- محمد مأمون محمد موسي- محمود محمد محمد عبد الرحيم -مصطفي محمد شحاتة -هاني مرزوق علي-عبدالمؤمن نصر قطب. كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



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