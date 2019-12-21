شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة بني سويف يحيل فريق مكافحة العدوى بمستشفى مركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الجمعة، فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن المركزى للتحقيق لعدم الإلتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالأقسام الداخلية وذلك زيارته المفاجئة للمستشفى لمتابعة سير العمل بها وتواجد الأطباء والتمريض وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على تلك الأماكن، بناء على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ بني سويف.

وتابع «حميدة» سير العمل وتواجد النوبتجية والأطباء والتمريض والمرور على الاستقبال والحضانات وقسم الأطفال وقسم الباطنة والعناية المركزةوالمعمل وبنك الدم وتلاحظ انتظام النوباتجية.

وقال وكيل وزارة صحة بني سويف، إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوبتجيات، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتأكيد على الالتزام في العمل بالمستشفيات المركزية.