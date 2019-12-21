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هيئة الأرصاد الجوية : الشبورة المائية مستمرة حتى الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير ادارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية العامة أن  الهيئة  قد نوهت على وجود الشبورة المائية بعد الاستقرار الذى استمر لمدة 72 ساعة على مستوى البلاد  فالشبورة المائية مستمرة على القاهرة وبعض الطرق الزراعية وسوف تستمر هذه الشبورة حتى يوم الأحد .

 

وواصل محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان  ننبه على المواطنين عدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة مطلقا  وكذالك القيادة على الطرق السريعة بهدوء وحذر خاصة فى الساعات المبكرة من اليوم .

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