شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية : الشبورة المائية مستمرة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وواصل محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان ننبه على المواطنين عدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة مطلقا وكذالك القيادة على الطرق السريعة بهدوء وحذر خاصة فى الساعات المبكرة من اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية : الشبورة المائية مستمرة حتى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.