شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي في مصر: «فخورون بشراكتنا مع مصر في مجال الحفريات» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الفرنسي في مصر، ستيفان روماتيه، إن معرض الحفائر الفرنسية الذي أقيم، الأربعاء، في المتحف المصري بالتحرير، يسترجع 200 عاما من التاريخ بين مصر وفرنسا، موضحا ان على الأأثار هو علاقة أساسية في العلاقة والتعاون بين مصر وفرنسا، مضيفا ان المعرض استعرض كل النقاط التاريخية الفاعلة والماوقع التي تعمل فيها فرنسا مع مصر.

وأشار روامتيه خلال حوار خاص لـ«المصري اليوم»، أن فرنسا فخورة بأن تكو نشريكا مهما لمصر في مجال الحفريات الأثرية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 40 بعثة فرنسية تعمل في هذا المجال، مؤدا أن فرنسا متسعدة لتبية أي طلب من المصريين للمشاركة اكثر في هذا المجال.

وأكد روماتيه الذي افتتح المعرض رفقة ويزر الأثار المصري، خالد العناني، إن نجاح معرض توت عنخ امون في باريس سبمتبر الماضي والذي حقق اعلى نسبة زيارات في تاريخ فرنسا يثبت أن الفرنسيين متمسوي لعلم المصريات، لافتا إلى ان نجاح هذا المعرض ربما سيفتح المجال أما معارض مصرية قديمة أخرى في فرنسا السنوات المقبلة.

وإلى نص الحوار..

* بداية ما هو انطباعك على معرض الحفائر الفرنسي والاكتشافات الجديدة التي تم عرضها في المتحف؟

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- يسترجع هذا المعرض 200 عام من التاريخ بين فرنسا ومصر، ويركز على الآثار، وعلم الآثار هو علاقة أساسية بين فرنسا ومصر، خاصة وان قبل مائتي عام، أسس علم المصريات فرنسي، وهو شامبليون. وعلى مدى 200 عام، كان هذا التعاون بين فرنسا ومصر ضروريًا للغاية وأساسي، واليوم يوجد ما يقرب من 40 موقعًا للحفريات، ولذا فهو تعاون قوي للغاية، ويستعرض هذا المعرض كل هذه النقاط التاريخية للجهات الفاعلة والمواقع التي تعمل فيها فرنسا ومصر.

السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه خلال حديثه لـ«المصري اليوم»

*في مصر يوجد نحو 40 بعثة فرنسية للاكتشافات الأثرية..هل يوجد خطة مع الحكومة المصرية من اجل تطوير وزيادة أعداد البعثات الفرنسية في مصر؟

اليوم، نحن فخورون بأن نكون شريكًا مهمًا لمصر، وهناك ما يقرب من 35 إلى 40 بعثة فرنسية، وهذا يعتمد على السنوات، ونحن فخورون بأن نكون شريكًا مهمًا لمصر ونحن هنا لتلبية طلب أصدقاؤنا المصريون وإذا أراد أصدقاؤنا المصريون أن تكون فرنسا أكثر مشاركة في اكتشاف الأثار والحفريات، فنحن مستعدون.

*برأيك ما هو السبب الذي جعل معرض توت عنخ امون في باريس في سبمتبر الماضي يحقق أعلى نسبة زيارة في تاريخ المعارض في فرنسا؟

لقد حقق هذا المعرض نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زواره 1.5 مليون زائر، وهو ما يثبت أن الفرنسيين متحمسون لمصر، وهم متحمسون لعلم المصريات، وهو المعرض الذي جذب أكثر الزوار. لم يكن هناك الكثير من الزوار عن أي معرض في باريس بل الاكثر، فهذا يعني شيئًا ما، يعني أن الفرنسيين يحبون مصر، لديهم شغف بعلم المصريات.

*.إذا هل سنرى معارض مصرية أثرية أخرى بعد نجاح توت عنخ امون ستعرض في فرنسا الفترة المقبلة؟

-أعتقد أن كل هذا النجاح الذي حققه معرض توت عنخ امون سيعطي أفكارًا جديدة لتنظيم معارض جديدة ربما ليس على الفور في الفترة الاقليلة المقبلة، خاصة وان معرض توت عنخ امون انتهى منذ فترة وجيزة، ولكن ربما في غضون بضع سنوات، ستكون هناك معارض أخرى.