شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات تبدأ الحجز لشرم الشيخ بعد عودة السياحة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ارتياح وفرحة».. مشاعر سادت بين العاملين فى مجال السياحة بشرم الشيخ فى جنوب سيناء، بعد عودة السياحة البريطانية للمدينة مع وصول أول طائرة بريطانية لمطار شرم الشيخ الدولى، أمس الأول، بعد انقطاع دام 4 سنوات.

ولم يقف الأمر عند وصول الطائرة، بل إن مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أفادت بأن هناك 3 شركات طيران إنجليزية تستعد لتنظيم رحلات طيران إلى المدينة، بالإضافة لـ5 شركات أوروبية بدأت بالفعل فى حجز تذاكرها.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة «إنتر أير» من لندن، وتشغيل 10 رحلات أسبوعية لشركة «توى فلاى» بداية الموسم الصيفى المقبل.

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وأوضح حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أن عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، أمر إيجابى ومفرح للغاية، فهو يؤكد بشكل قاطع أن مصر بلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن معدلات الحركة السياحية عادت لطبيعتها قبل 2010، وهذا لم يكن ليتم لولا مجهودات كافة الجهات المعنية، بدءا من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال وجيه جمال، ممثل الاتحاد الدولى للمرشدين السياحيين بمصر وشمال أفريقيا، إنه تم إنشاء مدينة شرم الشيخ بل محافظة جنوب سيناء على خلفية اقتصادية قوامها السياحة، فهى المصدر الأول للدخل، فهى تقوم على الفنادق والقرى السياحية والأنشطة البحرية للسائحين والزيارات السياحية الأثرية أو التاريخية للسائحين.

وأضاف أنه بعد حادث الطائرة الروسية 2015، كانت بريطانيا أول وأكثر دول العالم تشددًا فى عدم إتاحة الطيران أو عمل رحلات إلى شرم الشيخ، والآن وبعد عودة السياحة الإنجليزية، تأكد أن هناك مصداقية كبيرة فى أن المدينة بها الأمان الكافى للسائح ووسائل طيرانه.

وقال حمد عمر، الخبير السياحى والمستثمر بشرم الشيخ، إن عودة السياحة البريطانية شهادة عالمية باستقرار الحالة الأمنية فى جنوب سيناء، وبشرة خير لعودة قريبة للسياحة الروسية والإيطالية، مشيرا إلى أنه لابد من جاهزية الفنادق وعودة العمالة المدربة الماهرة مرة أخرى.