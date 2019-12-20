شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل وفد دير الأنبا صموئيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجمعة، وفدا من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، حيث قدم «الوفد» التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية.

ضم الوفد القمص باخوميوس الصموئيلي، وكيل الدير، والقمص داوود الصموئيلي، وعطا يوسف، المحامي، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ أن منهج عمله يستند إلى ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالجميع سواسية أمام القانون «وكلنا لنا حقوق وعلينا واجبات ونعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته».