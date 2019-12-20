شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: قريباً.. بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار دعم الإدارة الجامعية لتطوير المستشفيات الجامعية تم وضع خطة قصيرة الأجل يتم تنفيذها خلال أيام بالمستشفى التعليمي عن طريق مد خدمة التحول الرقمى للمستشفى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الباطنة وصيدلية العلاج على نفقة الدولة لاختصار الوقت والمجهود على المرضى وربط أقسام المستشفى، كما يتم وضع قاعدة بيانات الأجهزة بالكامل بالمستشفى.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أنه تم إعداد خطة لتطوير العيادات الخارجية لتقديم أقصى استفادة للمرضى. من جانبه، أكد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي، استحداث تخصصات جديده لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى، مثل الاستعداد لأول مرة لعمل كى البؤر الكهربائية عن طريق قسطرة القلب وهى تشكل نسبة كبيرة من حالات الوفاة المفاجئة.