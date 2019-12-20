شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن توصيل أول كهرباء نووية عائمة بشبكة كهرباء معزولة في بيفيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت روسيا توصيل أول وحدة الطاقة العائمة نووية «أكاديميك لومونوسوف»، توليد الكهرباء لأول مرة إلى شبكة مدينة «تشاون بيليبينو» المعزولة في بيفيك بمقاطعة تشوكوتكا، بأقصى شرق روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، ألكسي ليخاتشوف «بعد اتصالها بالشبكة، أصبحت أكاديمك لومونوسوف أول محطة للطاقة النووية في العالم تعتمد على تقنية SMR مفاعل وحدات صغيرة لتوليد الكهرباء. هذا حدث بارز لصناعة الطاقة النووية الروسية والعالمية. وهذه أيضا خطوة رئيسية في تأسيس بيفيك لتصبح عاصمة الطاقة الجديدة في المنطقة»،

وأشارت الشركة- التي تعاقدت معها مصر لانشاء مفاعلات نووية في منطقة الضبعة إلى أن المشروع حظى بالترحيب من قبل العلماء، وخبراء الطاقة النووية، وعلماء البيئة في جميع أنحاء العالم.

وقال كيرستي جوجان، رئيس «الطاقة من أجل الإنسانية»، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن: «بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث المناخ القاسي للغاية بحيث لا يدعم استخدام الطاقات المتجددة، وضعيفة للغاية بسبب مواصلة الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري، فإن الطاقة النووية الصغيرة، بما في ذلك المنشئات العائمة، هي الحل الوحيد. أكاديميك لومونوسوف هي الخطوة الأولى نحو إظهار قدرتها على إزالة الكربون في القطب الشمالي وما وراءه».

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تم توصيل مولدات FPU (وحدة الطاقة العائمة) بالشبكة بعد مزامنة المعامل مع الشبكة الساحلية. وتم ذلك بعد الانتهاء من بناء المنشآت البرية، مما يضمن نقل الكهرباء من وحدات FPU إلى شبكات تشوكوتكا ذات الجهد العالي. كما تم تنفيذ قدر كبير من العمل في بناء شبكات إمداد التدفئة. وسيتم الانتهاء من توصيل محطة الطاقة النووية العائمة FNPP بشبكات التدفئة في بيفيك، عام 2020.

وبمجرد أن تبدأ محطة الطاقة النووية العائمة FNPP عملياتها التجارية، ستتصبح محطة الطاقة النووية رقم 11 في روسيا. وستكون هذه أيضا المرة الأولى في تاريخ روسيا للطاقة النووية التي تعمل فيها محطتان للطاقة النووية: محطة الطاقة النووية العائمة «أكاديميك لومونوسوف» Akademik Lomonosov FNPPومحطة بيليبينو للطاقة النووية Bilibino NPP في منطقة واحدة.

وأشارت الشركة إلى أن «أكاديميك لومونوسوف» تعد مشروعا رائدا و«نموذجا عمليا» لأسطول مستقبلي من محطات الطاقة النووية العائمة والمنشآت الشاطئية على أساس الشركات الصغيرة والمتوسطة الروسية الصنع ستكون وحدات الطاقة الصغيرة متاحة لنشرها في المناطق التي يصعب الوصول إليها بشمال روسيا والشرق الأقصى، وكذلك للتصدير.

يذكر أن محطة الطاقة النووية العائمة «أكاديميك لومونوسوف» مجهزة بنظامين مفاعل) KLT-40C كل منهما بقدرة 35 ميغاوات) مماثلة لتلك المستخدمة في كاسحات الجليد. تم تصميمه بواسطة روساتوم للعمل كجزء من محطة الطاقة النووية الحرارية العائمة FNPP)).

يبلغ طول السفينة 144 متراً وعرضها 30 متراً، ويبلغ وزنها 21000 طن. تم إطلاق تسمية «أكاديميك لومونوسوف»- أول سفينة من هذا النوع – نسبة للعالم الروسي ميخائيل لومونوسوف، الذي عاش في القرن الثامن عشر.