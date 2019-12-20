شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترميمها.. وزير الآثار يفتتح مقر أقدم جمعية أثرية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء الجمعة، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مقر جمعية الآثار في الإسكندرية والتي تعد أقدم جمعية في المحافظة.

وقالت الدكتورة منى حجاج، رئيس الجمعية وأستاذ الآثار اليونانية الرومانية في كلية الاداب بجامعة الإسكندرية، ان المقر الجديد شهد اعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة قبل الافتتاح استمرت لفترات فضلا عن كونها اقدم جمعية في الاسكندرية عمرها ١٢٧ سنة حيث أنشئت في عام ١٨٩٢ ولها اسهامات علمية واثرية كبيرة على مدار تاريخها.

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ولفتت إلى ان الافتتاح شهد حضورا قنصليا واثريا وسياسيا كبيرا فصلا عن المهندسة هدى الميقاتي، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عمرو العبادي، داعم مشروع صيانة مقر الجمعية، وقنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وبدوره أكد الشريف حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للجمعية، وذلك نظرا للدور الذي تقوم به الجمعية من تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية للمجتمع، وأيضا الأنشطة التي تقدمها لحماية الآثار والمواقع الأثرية وتشجيع ودعم البحث العلمي الذي يهدف إلى الفهم الصحيح لمعالم الإسكندرية القديمة وضواحيها، ونشر الوعي بأهمية تراثنا المادي.

وأوضح أن الإسكندرية تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة التي تجمع بين العديد من حضارات دول العالم على مر العصور، فضلا عن أنها تزخر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية سواء اليونانية الرومانية أو الاسلامية أو المسيحية.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح الوزير والمحافظ معرض صور هنري ماورر، بقاعة المحاضرات بالجمعية، كما كرما الرواد الأثريين السكندريين على مجهوداتهم التي قدموها، وجرى استعراض فيلم تسجيلي عن جمعية الآثار بالإسكندرية.