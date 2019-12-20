شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يزور الكنيسة الإنجيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم، الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلية، والوفد المرافق لها؛ وضم جرجس صالح، الأمين العام الفخري للمجلس، والأب غابريال هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: «إننا نسعى دائمًا إلى الوحدة بين الكنائس، والتي تعني لنا الكثير في تعزيز الإيمان المسيحي وخدمة شعب الكنيسة في مصر، ونهدف دائمًا إلى العمل على بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة الكلمة والفعل، كما جاء في الإنجيل وكلمات السيد المسيح له المجد».

شارك في اللقاء القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وسميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات.