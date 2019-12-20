شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف كندا يلتقي رئيس أساقفة مونتريال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الأنبا بولس، أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، يرافقه وفد من إيبارشيته، الجمعة، المطران كريستيان ليبين، رئيس أساقفة مونتريال للكنيسة اللاتينية الكاثوليكية.
وبحسب بيان للكنيسة القبطية المصرية تم خلال اللقاء تبادل الخبرات في خدمة المجتمع الكندي، والوقوف على أهم التحديات العصرية وكيفية التعامل معها، ثم تطرق الحوار إلى منح ميزة نسبية للكنيسة القبطية وذلك بعرض الكنائس المطلوب بيعها قبل طرحها بسوق العقارات.
يذكر أن الأنبا بولس قد بدأ في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على ربط شراء الكنائس وفق التوزيع السكاني لأبناء الإيبارشية.
وفي نهاية اللقاء تم تفويض السكرتارية من الكنيستين لترتيب لقاء دوري ووضعه على الأجندة السنوية.
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