شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أولى دفعات الصيدلة الإكلينيكية لتدعيم التأمين الشامل والمبادرات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، بتخريج الدفعة الأولى من الصيادلة من برنامج التعليم الطبي المستمر في مجال الصيدلة الإكلينيكية، بهدف دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمبادرات الرئاسية المختلفة بكوادر صيدلية مُدربة على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الخدمات الصيدلية.

ووجه الدكتور رامي ألبير، نائب مدير المعهد القومي لتدريب الأطباء، التابع لوزارة الصحة والسكان، الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد على حرصها الدائم على التدريب والتعليم الطبي المستمر لأعضاء الفريق الطبي.

وقال إن التدريب حضره 350 صيدليا من كافة أنحاء الجمهورية، وأنهم استلموا شهادات معتمدة بعد خضوعهم للتدريبات المتقدمة التي عُقدت تحت إشراف الدكتور محمد إسماعيل حامد، وهو إحدى القامات المصرية في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

وأضاف أن الصيادلة المتدربين خاضوا تدريبات لمدة 130 ساعة تدريبية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدأت في شهر ديسمبر 2016.

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وأوضح أن الدفعة الأولى شهدت حضور متدربين من 10 محافظات على مستوى الجمهورية، هي كل من القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وطنطا، والمحلة، والمنصورة، والشرقية، والمنيا.

وقال د. محمد إسماعيل حامد، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، المشرف على التدريب، إن التدريب استمر على مدار أكثر من عامين، وتضمن معلومات مكثفة عن الصيدلة الإكلينيكية، زادت من خبرات الصيادلة الذين تلقوا التدريب.

وأوضح أن الصيدلة الاكلينيكية تؤهل الصيدلي لأن يكون شريكا للطبيب في الوصفة العلاجية ويكون هو المرجع والخبير الدوائي بالمستشفى.

وقال رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء والعضو المنتدب للشركة الراعية للتدريب، خلال حفل «التخرج»، إن «الصيدلة الإكلينيكية» أصبحت من أهم الفروع الدراسية الصيدلية، والتي تُعد وتُجهز الصيدلي لدور غاية في الأهمية في المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن التدريب سيُسهم بشكل فعال في تجهيز عدد من الكوادر الصيدلية للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في المحافظات التي يعملون بها، وذلك في إطار التوجهات الصيدلية العالمية الحديثة بالاعتماد على «الصيدلة الإكلينيكية»، كما ستُسهم فى الارتقاء بمستوى الصيادلة الملتحقين بتلك الدورات، والصيادلة العاملين بمختلف المبادرات الصحية الرئاسية التي تعمل وزارة الصحة والسكان على تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وشدد على أنه لا توانى في تقديم أي دعم تحتاجه الدولة في المجال الطبي، وأنه من المُقرر أن تتعاون ايفا مع الوزارة في تنظيم برامج تدريبية لاحقة لهذا التدريب لعدد من الصيادلة.