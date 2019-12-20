شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» توقع الكشف الطبي علي 1517 مريضًا في قافلة علاجية بصان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، الجمعة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية 5 خفرع التابعة لمركز ومدينة صان الحجر؛ وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1517 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل 7 حالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوي، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.