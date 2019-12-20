شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 95% من أعمال تطوير مركز المؤتمرات الدولي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الشركة المنفذة لأعمال تطوير مركز المؤتمرات الدولي بالأقصر من 95% من تنفيذ خطة رفع كفاءة المركز وتجديده، حيث تمت زيادة سعة القاعات وتطوير الغرف والمكاتب وصالات استقبال.

Advertisements

وصرح بدوي المصري، مدير مركز المؤتمرات الدولي بالأقصر، بأن المركز يحتوي على قاعات كبرى تصلح لكافة الاغراض حيث يضم قاعة كبرى تتسع لحوالي 600 فرد و3 قاعات فرعية تم تطويرها سعة القاعة الاولى 110 أفراد والثانية 80 فردا والثالثة 40 فردا بها مداخل خاصة ومخارج للطوارئ بالإضافة إلى صالة استقبال كبرى وصالتين لكبار الزوار و«كافتيريا» فضلا عن احتواء القاعة الكبرى على مسرح كبير مساحته نحو 154 مترا يصلح لتنظيم الفعاليات الكبرى والعروض المسرحية والسينمائية لوجود شاشة عرض سينمائية ملحقة بالمسرح، فضلا عما تضمه القاعة من مكاتب ادارية وغرف للصوتيات والإضاءة والعروض لعدد حوالي 30 موظفا اداريا وعاملا وفنيا، كما يتميز المركز بوجود ساحات انتظار جانبية تتسع لعشرات السيارات.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال تفقده أعمال التطوير التي تمت بمركز المؤتمرات الدولي ضمن خطة رفع كفاءته واحلاله وتجديده، باستكمال اعمال التطوير كما ابدى المحافظ عددا من الملاحظات الخاصة بوضع شعار الأقصر الجديد على واجهة المركز ضمن خطة تفعيل «الهوية البصرية» الجديدة للمحافظة واستكمال اعمال التجديد والتطوير للقاعات وطلاء بعض الواجهات مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير المركز وتجديده.

كما استمع المحافظ لشرح مفصل من بدوي المصري، مدير مركز الأقصر الدولي للمؤتمرات، حول خطة تجديد المركز وتهيئته لاستقبال كافة الفعاليات والاحداث الكبرى الهامة وذلك اثناء جولته بالمركز برفقة اللواء دكتور عماد ابو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات.