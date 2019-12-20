شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولية.. تقدم المستشار محمد عبد المحسن فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مؤشرات فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، تقدم المستشار محمد عبد المحسن على منافسيه لحصد مقعد رئيس النادى.

ويتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، النتيجة النهائية لجميع المقاعد.

أغلق باب التصويت فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، وبدأت عمليات فرز الأصوات فى إحدى القاعات بدار القضاء العالى، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة، نظر للإقبال الكثيف، لينتهي الاقتراع في السادسة مساء.

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وبدأت 16 لجنة بالانتخابات الكلية للنادي منذ صباح اليوم في استقبال الناخبين من القضاة والمستشارين للتصويت على التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادى.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، إن الانتخابات تمت في 16 لجنة موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، مضيفا أن هناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لزيادة عدد المستشارين بها.

ويتنافس فى الانتخابات، 73 مرشحا، بينهم 4 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين، وشملت قائمة المرشحين لرئاسة النادي، المستشارين، محمد عبد المحسن، ويسري محمد عبد الكريم، وأحمد فؤاد محمد الشافعي، وشادي شلبى.

وتخوض 3 قوائم أساسية انتخابات النادي، وهي؛ قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى بالإضافة إلى قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.