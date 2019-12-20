شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الروسية لمارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل تأجيل توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الروسية الجديدة إلى مارس المقبل بعدما كان مقرر توريدها قبل نهاية العام الجارى بسبب تأخر إنهاء إجراءات القرض الممول لتكلفة شراء العربات الـ 1300 المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة ترانسماش الروسية، حيث تصنع الشركة الروسية هذه العربات يتمويل حكومى روسى مجرى فى صورة قرض ميسر.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إنه تقرر زيادة عدد العربات التى سيتم توريدها خلال الدفعة الأولى إلى 60 عربة بدلا من 30 عربة، على أن يتم توريد 180 عربة على الأقل من التعاقد مع الشركة الروسية قبل نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن الدفعة الأولى التى سيتم توريدها فى مارس المقبل ستضم العربة النموذج التى اختبارها على خطوط السكة الحديد المصرية.

وأضافت المصادر ، أنه تم إنهاء إجراءات القرض الروسى المجرى المقدم من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطنى الروسى بقيمة 1.0165 مليار يورو، وتم التصديق عليه من قبل حكومات الدول الثلاث، حيث أن تأخر إنهاء إجراءاته كانت السبب فى تأخر توريد الدفعة الأولى من العربات الروسية.

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وأوضحت المصادر ، أنه تم إرسال عربة نموذج من العربات الروسية إلى المجر لاختبارها على خطوط السكة الحديد المجرية للحصول على شهادة الأمان الأوربية طبقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكة الحديد المصرية وشركة ترانسماش الروسية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال عربة أخرى كنموذج ضمن الدفعة الأولى من العربات الروسية خلال مارس المقبل لاختبارها على خطوط السكة الحديد المصرية لمدة 45 يوميا ليتم بعد ذلك تشغيل العربات الجديدة فى خدمة نقل الركاب السكة الحديد.

وأشارت المصادر ، أنه مخطط الانتهاء من توريد العربات 1300 المتعاقد عليها خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد مع الشركة الروسية عقب إنهاء إجراءات القرض الممول لتكلفة شراءها منذ أيام، حيث متوقع توريد العربات الروسية على دفعات تباعا ابتداء من مارس المقبل ينتهى توريدها بالكامل قبل نهاية 2021.

وأكدت المصادر ، أنه تم الاتفاق على تصنيع 650 عربة من العربات الـ 1300 فى المجر باعتبارها ممولة للجزء الأكبر من تكلفة تصنيع العربات فى صورة قرض ميسر، كما أنه سيتم تصنيع 500 عربة فى روسيا، و150عربة فى مصر، ومخطط إنشاء خطط إننتاج للشركة فى مصر بالاشتراك مع الإنتاج الحربى سيكون مختصا أيضا باعمال الصيانة والعمرات الخاصة بالعربات ضمن خطة توطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة إلى العاملين والفنيين والمهندسين المصريين.

يذكر أن صفقة العربات الـ 1300 عربة تعتبر الأكبر فى تاريخ السكة الحديد وتشمل 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).