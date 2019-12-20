شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوافق على دعوة رئيسة مجلس النواب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد بـ4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي له لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في 4 فبراير. جاء ذلك فى خبر عاجل لفضائية "سكاي نيوز عربية".

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