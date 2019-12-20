شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الدوحة المفكك فى أزمة.. مطالبات بإقالة مسئول بسبب تصريح عن إلغاء الكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتباك لدى رئيس اللجنة المنظمة للمونديال القطرى حسن الذوادي، عقب تصريحات له نشرتها جريدة الجارديان البريطانية بإلغاء نظام الكفالة عقب مونديال 2022، الأمر الذى قد يعرضه إلى الإقالة فى أقرب وقت، حيث قام بالتراجع عن تصريحاته بحجة أنها غير دقيقة وأن الجريدة أخطأت، على الرغم من أن الصحف القطرية نقلت تلك التصريحات عبر مواقعها المختلفة وحساباتها الموثقة على السوشيال ميديا.









أكدت صحيفة الجارديان البريطانية وفقا لتصريحات "الذوادي" بتعديلات وإجراءات جديدة تقوم بها دولة قطر فيما يخص نظام الكفالة والحد الأدنى للأجور، حيث تطرق إلى إلغاء نظام الكفالة فى قطر الشهر المقبل، والذى جاء فى تقرير تحت عنوان "الذوادى يؤكد إحراز تقدم فى مجال حقوق المهاجرين".

وأشار "الذوادي" إلى أن تلك الإصلاحات لم تقتصرعلى العاملين فى مشروعات تخص كأس العالم فقط ، ولكن يشمل العمال فى جميع أنحاء الدولة، "الذوادى يؤكد إحراز تقدم فى مجال حقوق المهاجرين".

وغرد الذوادي، بعدها قائلاً:"يؤسفني أنه خلال لقائي مع الجارديان نقلت عني إجابات غير دقيقة في سياق حديثي حول بعض الإجراءات التصحيحية في قوانين العمالة وخاصة نظام الكفالة والحد الأدنى للأجور. إجابتي كانت تعقيباً على بيان لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم نتطرق إلى أية تفاصيل أو تواريخ معينة".

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وكان تقرير صادر عن المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، كشف أن عدد حالات الوفيات بين العمال المشاركين فى بناء استادات كأس العالم بقطر وصل إلى 22 حالة من دولة بنجلاديش ونيبال والهند، فى حين يقبع داخل السجون القطرية آلاف من المعتقلين السياسيين.