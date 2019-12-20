صور.. قوافل الولاء والانتماء لعلماء "الأوقاف" و"التعليم" تزور مدارس العريش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات القافلة التعليمية وتضمن الجانب الديني فيها ندوة لطلبة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالعريش بشمال سيناء، تحاور فيها الشيخ محمد الرفاعي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام بوزارة الأوقاف مع الشباب تحت عنوان : ” مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ” ، ومؤكدا أن الوطنية إيمان بالوطن ، والعمل على رفعته وتقدمه وازدهاره.

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