الخليج 365 يفوز بجائزة أفضل موقع إخبارى بحفل "دير جيست"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الخليج 365 بجائزة أفضل موقع إخباري إلكتروني، لعام 2019، بحفل جوائز دير جيست. ويقام الحفل الآن داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، والذى شهد حضورا كثيفا لفنانين ونجوم مجتمع.

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