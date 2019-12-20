شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية " القضاة " تعتمد الميزانية العامة للنادى وترفع رسوم صناديق الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، اليوم الجمعة، على إعتماد الميزانية العامة للنادي .

واستعرض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجميعة العمومية المنعقدة حاليا بدار القضاء العالى ، عقب غلق باب التصويت في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.

وقررت الجمعية العمومية رفع قيمة الإشتراك بصندوق رعاية أسر المتوفين إلى 100 جنيه شهرياً بدلا من 20 جنيه ، فضلا عن رفع قيمة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى 50 جنيه شهرياً.

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ودعا المستشار محمد عبد المحسن إلى عقد جمعية عمومية غير عادية أبريل المقبل ، وتشكيل لجنة من النادي لإعداد قانون السلطة القضائية، على أن يتم إعلان مواد القانون ومناقشتها في تلك الجمعية.

وبدأت الجمعية العمومية لنادى القضاة بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء القضاء، وقراءة الفاتحة.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة عمليات فرز الأصوات لإعلان الفائز على رئاسة النادى ، وأعضاء مجلس الإدارة ، حيث كان قد أغلق باب التصويت فى السادسة مساء.