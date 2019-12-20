شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل 2020، وذلك حتى 2 يناير المقبل.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية تقديم طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات فى نقاط محددة.

- تقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 2 يناير، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg



- يتم استيفاء النموذج من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية.

- تقديم الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية.

Advertisements

- صورة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية وبطاقة الرقم القومي.

- تقديم محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو وصورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.

- يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج.

- سيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.