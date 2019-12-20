شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 12 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور وخلو مصر من "اللسان الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أن أجهزة الوزارة نجحت خلال العام الحالي فى التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، من خلال تحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات تربية الطيور، وتحصين 2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة فى دائرة نصف قطرها 9 كم، وتحصين 7.4 مليون طائر للتربية المنزلية فى حال عدم وجود بؤر.

وأوضح التقرير، الذي يرصد إنجازات الوزارة خلال العام الحالي، أنه تم استصدار عدد 472 شهادة أمن حيوى و216 ترخيصا مؤقتا عقب معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف، كما تم اعتماد 14 مزرعة كمنشآت معزولة طبقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

وقال التقرير إنه تمت السيطرة على مرض اللسان الأزرق والإعلان عن خلو البلاد منه على الموقع الرسمى للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" ، والسيطرة على مرض الجلد العقدى من خلال التحصين ضد المرض، حيث تم تحصين 3017403 رؤوس ماشية، وتلاحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خلال عام 2019 عن الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل 21 بؤرة فقط.