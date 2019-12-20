شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "ع الحديدة" للدكتور إيهاب الطوخى بـ"فنون جميلة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض "ع الحديدة" للفنان الدكتور إيهاب الطوخى، المدرس بقسم النحت بالكلية، ويُقدم خلال المعرض 19 عمل فنى من الخردة، حضر افتتاح المعرض الدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رضوان، رئيس قسم النحت بالكلية، والدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة السابق، والدكتورة إيمان منير، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، والدكتورة هبة عبد الحفيظ، المدرس بقسم الديكور بالكلية، والدكتورة يارا حاتم، المدرس بقسم التصوير بالكلية، والدكتورة ابتسام الجيزاوى، المدرس بقسم العمارة بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض بالكلية فى الزمالك حتى يوم الاثنين 30 ديسمبر الحالى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.





يتم تنظيم معرض "ع الحديدة" للفنان الدكتور إيهاب الطوخى، المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، ضمن النشاط المجتمعى لقطاع شئون خدمة المجتمع بالكلية بجامعة حلوان، ونشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، و زيادة الوعى الفنى والمجتمعى .



جانب من الحضور بمعرض الدكتور إيهاب الطوخى

قال الدكتور إيهاب الطوخى، المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، فى البيان الصحفى الذى أصدرته الكلية اليوم، إن الخردة تمثل عالم مختلف بالنسبة للفنان، حيث يرى هذا العالم بشكل مختلف، ويتعامل مع تلك القطع المعدنية المتهالكة وقطع غيار السيارات القديمة بمفهوم مختلف، لخلق عالم مُجسّم خاص به، من تلك الأشكال، ليرمُز إلى مجموعة من الأفكار والقضايا، حيث يقوم بتوظيف الخردة مستغلاً أشكالها وألوانها لإخراج عمل فنى مُحمّل بالقيم الفنية والتعبيرية المستحدثة، لتشجيع إعادة التدوير.



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى

يُذكر أن الفنان الدكتور إيهاب الطوخى حصل على الماجستير بالفنون الجميلة "نحت ميدانى" عام 2008، وحصل على الدكتوراه بفلسفة الفنون فى مجال العرائس والأقنعة والسينما عام 2014، و شغل منصب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان منذ 2015 وحتى 2019.



جانب من الحضور بمعرض الدكتور إيهاب الطوخى



الدكتور أشرف رضا فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



الدكتور أشرف رضا فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى

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الدكتور أشرف رضا فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



عميد الكلية و وكيل الكلية فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى



الدكتور أشرف رضا فى معرض الدكتور إيهاب الطوخى







عمل فنى للدكتور إيهاب الطوخى



عمل فنى للدكتور إيهاب الطوخى



عمل فنى للدكتور إيهاب الطوخى



عمل فنى للدكتور إيهاب الطوخى