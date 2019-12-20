ننشر أسماء الرياضيين المكرّمين في استفتاء "الوفد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الرياضيين الفائزين في استفتاء "الوفد" الرياضي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، برئاسة عباس حزين رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، النتائج وكشفت أسماء الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا في مصر عام 2019.

وأوضح الدكتور عبداللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة، أن الاستفتاء جرى هذا العام من خلال استفتاء رأي جماهير بوابة الوفد الإلكترونية، وعدد كبير من النقاد والمدربين والفنيين والإداريين في مختلف المجالات الرياضية، وأعضاء لجنة الرياضة بحزب الوفد في المحافظات، من خلال استمارات تم إعدادها خصيصًا للاستطلاع.

وجاءت أسماء نجوم الرياضة المكرمين في بيت الأمة كالتالي:

- شخصية العام الرياضية: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

- أفضل لاعب محترف:

المركز الأول: التونسي علي معلول نجم الأهلي بنسبة 50.3%.

المركز الثاني: مواطنه فرجاني ساسي نجم الزمالك بنسبة 37.7%

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- أفضل حارس مرمى في مصر:

المركز الأول: محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر بنسبة 63%.

المركز الثاني: محمود جنش حارس الزمالك رغم إصابته بنسبة 26% تقديريًا.

- أفضل لاعب مصري:

المركز الأول: اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية نجما وسط الأهلي والزمالك بنسبة 40%.

- أفضل لاعب صاعد:

المركز الأول: اللاعب رمضان صبحي لاعب الأهلي بنسبة 44%.

المركز الثاني: اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك بنسبة 32%.

- أفضل حكم:

المركز الأول: محمد عادل بنسبة 46%

المركز الثاني: يليه محمود البنا بنسبة 29%

- جائزة محمد السباعي لأفضل معلق رياضي:

المركز الأول: مناصفة بين خالد حسن وأيمن الكاشف بنسبة 40%.

- أفضل إعلامي شاب:

المركز الأول: إبراهيم عبدالجواد بنسبة 54%.

المركز الثاني: كريم خطاب بنسبة 23%.

- جائزة أفضل إنجاز رياضي فردي:

فريدة عثمان ومحمد إيهاب علي بنسبة 39%.

- أفضل إعلامي عربي: يعقوب السعدي.

- أفضل إعلامي مصري: الكابتن أحمد شوبير للمرة الثانية على التوالي.

- أفضل مدير كرة: سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

- أحسن أكاديمي رياضي: الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق.

- أفضل أكاديمي رياضي عربي: الدكتور عبدالله الغصاب، وهو رئيس قسم التربية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت.

- أفضل ناقد رياضي عربي: مطلق نصار.

- أفضل تجربة استثمارية في المجال الرياضي: نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام.

- أفضل تجربة استثمارية في القطاع الحكومي: مديرية الشباب والرياضة بالفيوم تحت إدارة الدكتور سيد حُزين.

- أفضل سياسي يعمل في مجال الإدارة الرياضية: الدكتور نبيه العلقامي، ووليد مهدي عن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، كونه ممثلًا لحزب الوفد في تلك البطولة، وأيضًا لدوره في أنه أول من أدخل منظومة الأونلاين سيستم البطاقة الإلكترونية للجماهير.

- أفضل شخصية نسائية في المجال الرياضي: عبير عصام.

- النقاد الرياضيين: محمد سيف وإيهاب الخطيب نظرًا لدورهما في مجال الصحافة الرياضية.

جائزة تقديرية للدور في الإعلام الرياضي والإعلامي: عمرو مخلوف مدير البرامج بقناة أون سبورت، ومحمد عفيفي رئيس قناة نايل سبورت.

- بطلة الرماية: الدكتورة أميرة أبوشقة لحصولها على ميداليات في بطولتي الألعاب الإفريقية في المغرب والبطولة الإفريقية في الجزائر.