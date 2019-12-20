أشرف صبحي: الوفد يبذل جهدًا كبيرًا في المجال الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مؤكدًا أن "أبوشقة" قيمة قانونية كبيرة يقود حزب عريق دخل بشكل إيجابي في دعم الدولة بقامات كبيرة تبذل جهدًا كبيرًا خاصة في المجال الرياضي المصري.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأكد "صبحي" أن تكريم الرياضيين صورة إيجابية للمجتمع المصري الذي يتحرك بشكل كبير ورؤية نقلت مصر لحراك عظيم برؤية قيادة سياسية للرئيس عبدالفتاح السياسي، في كل القطاعات التنموية والاقتصادية التي تتحرك فيها مصر بشكل غير مسبوق.​