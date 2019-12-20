رئيس الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة في بيت الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتكريم، ووجّه الشكر لرئيس الوفد، قائلًا: "عظيم الشكر والتقدير على هذا التكريم".​