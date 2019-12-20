بهاء أبو شقة يدّشن مبادرة "الوفد مع الرياضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تدشين مبادرة "الوفد مع الرياضة"، مشيرًا إلى أن ارتفاع هامة الرياضة هو ارتفاع لشأن الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

ونوه "أبو شقة" إلى أن حزب الوفد أطلق العديد من المبادرات ومنها "الوفد مع الناس"، و"الوفد مع المرأة"، و"الشباب والمسئول"، مؤكدًا أن الوفد هو بيت للمصريين جميعًا.