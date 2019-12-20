"نقل النواب" تؤكد ضرورة الإسراع في استكمال مشروع النقل القومي بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- (أ ش أ):

أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وطالبت اللجنة بتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى في مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة في تصدير خام الفوسفات.

جاء ذلك في ختام زيارة لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، وجولتها التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتفقدت اللجنة عددا من مشروعات النقل والطرق، والموانئ البحرية في المحافظين، وأبدى النواب عددا من الملاحظات، ووعد المسئولون في كل قطاع بالعمل على تلافيها، كما التقى الوفد البرلماني، مع محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة.

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واستعرض الوفد البرلماني خلال اللقاءات خطة المحافظة فيما يتعلق بمشروعات النقل، فضلا عن المعوقات وسبل القضاء عليها، وملفات الموانئ في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد النائب هشام عبد الواحد، أن اللجنة ستفتح كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية خلال دور الانعقاد الحالي؛ لمناقشة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك في عملية التداخل الذي قد يؤدي لتعطيل العمل.

ومن المقرر أن تعكف أمانة اللجنة على صياغة تقرير حول الزيارة متضمنا أبرز الملاحظات التي تم رصدها وكذلك مجموعة من التوصيات.

ضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، محمد الكوراني، عماد محروس، وسامح السايح، كما شارك في الزيارة النائب برديس عمران والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.