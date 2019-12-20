رئيس حزب الوفد: الاهتمام بالرياضة جزء من الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالوجود الكبير للشباب في الحكومة المصرية وتعينهم في مناصب قيادية، مؤكدًا أن هذا دليل على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

ولفت "أبو شقة" إلى أن الاهتمام بالرياضة جزء من الأمن القومي المصري، وأن كل تقدم رياضي هو عمل وطني ورفعه يساهم في تقديم صورة حقيقي حول المشروع الوطني، الذي يجب أن نسهم فيه جميعًا وهو بناء دولة عصرية حديثة .

وأضاف "أبو شقة" أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع ناقش قانون الرياضة وقوانين خاصة بالشباب والعمال والمسيرة في جميع الاتجاهات سواء تشريعية أو تنفيذية، تهدف إلى أن نكون أمام شباب قوي نتصدر بها المركز المتقدمة في جميع الرياضات .