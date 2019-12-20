"هنطلع الجن".. تفاصيل وفاة سيدة عذبتها أسرتها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على أفراد أسرة عذبت ربة منزل حتى الموت بزعم قدرتهم على علاجها من مس الجن في بنى سويف.
تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغا من (نجار 33 سنة) أنه حال عودته من العمل فوجئ بوفاة زوجته "22 سنة"، وتبين بالفحص أن الجثة بكامل ملابسها بغرفة النوم، وبها كدمات باليد والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.
بسؤال المبلغ أضاف أنها تعانى من اضطرابات نفسية وأيدت ذلك والدتها (40 سنة) مقيمة مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف لكشف غموض الحادث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المبلغ (48 سنة حاصلة على دبلوم)، وشقيقتها (50 سنة)، وشقيق المبلغ (موظف بشركة 36 سنة)، وزوجة شقيق المبلغ (ربة منزل 31 سنة).
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة؛ لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن، وقيام الأولى بمعالجتها روحانياً بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقيامهم بالقفز على جسدها واستخدام معلقة ساخنة ووضعها على أماكن متفرقة بجسدها لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن فحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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