رفض مساعدته للزواج فقتله.. شاب يطلق النار على والده العجوز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بقتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.

تلقى مركز شرطة بني سويف إخطارا من مستشفى بني سويف العام بوصول (فلاح 60 سنة) جثة هامدة مصاب بطلق خرطوش بالصدر، وجرح قطعي أعلى وخلف الرأس.

نجل المجني عليه حاصل على دبلوم، 24 سنة، أفاد أنه حال عودتهما من واجب عزاء بدائرة مركز إهناسيا مستقلين دراجة بخارية قيادته استوفهما شخصان يستقلان تروسيكل، اعتدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه وأطلق صوبة عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودى بحياته.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني الذي كان رفقته.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامة بالادعاء كذباً بقيام مجهولين باستيقافهما والتعدي على والده؛ لسوء معاملة والده له، وكثرة توبيخه له أمام أهل القرية.

وأفاد بأنه أثناء عودتهما من واجب العزاء طلب المتهم من والده بيع مساحة من الأرض الزراعية خاصته ومساعدته بمبلغ مالي لإتمام زواجه فرفض المجني علية طلب نجله ووبخه، وتعدى الأب على نجله بعصا "عكاز" كانت بيده مما أثار غضب المتهم فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابة والده التي أودت بحياته.

تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "فرد خرطوش"، واتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.