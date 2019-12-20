مقتل تاجر مخدرات على يد 3 متهمين بـ"صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مرتكبى واقعة قتل تاجر مخدرات؛ لاتهامه ببيع أقراص مخدرة مغشوشة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

تلقى قسم ثان الشيخ زايد إخطارا من مستشفى وادى النطرون بوصول سائق 33 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات جثة هامدة إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة عن طريق سيارة إسعاف اصطحبته من الكيلو 79 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من ضباط قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: تاجر دواجن 30 سنة والسابق اتهامه في قضيتي "سلاح، مخدرات"، وشقيقه 28 سنة والسابق اتهامه

فى قضية "مخدرات"، وسائق "31 سنة" والسابق اتهامه فى قضية "سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة عامين، جميعهم مُقيمين بمركز منشأة القناطر.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم 320 قرصا مخدرا، 25 ألف جنيه وهاتف المجنى عليه.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرروا أنه منذ شهر اشترى المتهم الأول كمية من الأقراص المخدرة من المجنى عليه تبين أنها مغشوشة مما كبدته خسائر مالية فاتفق معهم على استدراجه بادعاء شراء كمية أخرى والاستيلاء عليها منه.

بتاريخ الواقعة تقابل المتهمان الثانى والثالث مع المجنى عليه بمكان العثور داخل سيارته بادعاء شراء 20 علبة أقراص مخدرة وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بلف شال حول رقبة المجنى عليه لشل حركته ولدى مقاومته لهما تعدى عليه المتهم الثانى بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته فأوديا بحياته واستولوا على ما بحوزته من أقراص مخدرة وهاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.