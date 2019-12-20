أهمها رعاية أسر المتوفين.. "عمومية القضاة" توافق على ميزانية النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر المنتهي ولايته والمرشح لفترة جديدة، إن جرى إعداد قائمة بأسماء القضاة المتوفيين، وبمراحل أبنائهم التعليمية، وإنشاء صندوق خاص لرعايتهم، من خلال اشتراكات الأعضاء.

ووافقت الجمعية العمومية للنادي، على ميزانية النادي بعد مناقشتها، مساء اليوم بدار القضاء العالي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاشتراكات ورعاية أسر المتوفين وصندوق الحالات الحرجة.

وأكد المستشار " عبد المحسن" في كلمته خلال الجمعية العمومية، عدم إعلانه ميزانية النادي على الجروبات الخاصة بالقضاة بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها متاحة لدى أمانة الصندوق بالنادي لمن يريد الاطلاع عليها كاملة.

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وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، التي أقيمت ببهو دار القضاء العالي، في تمام السادسة مساء، بعد أن بدأت في العاشرة صباحا.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظرًا للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.

ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.