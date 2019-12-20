رئيس نادي القضاة: "من سيفوز بالانتخابات سيكون فارسا للقضاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

بدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، منذ قليل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وتقدم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، والمرشح لدورة انتخابية أخرى، باعتذار المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض عن حضور الجمعية وترأسه لها.

وقال المستشار "عبدالمحسن"، إنه يتمنى إزالة أي فرقة بين القضاة وتوحيد الصف والقضاء على أي أزمات، معلقًا: "من سيفوز في الانتخابات سيكون فارسا للقضاة والجميع سيدعمه".

ووجه الشكر لجميع قضاة مصر، نظرًا للمظهر الحضاري الذي شهدته لجان الاقتراع منذ بداية فتح باب التصويت في الانتخابات في العاشرة صباحًا.

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جاءت كلمة رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، في الوقت التي بدأت فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، في فرز أصوات الناخبين من القضاة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، التي أقيمت ببهو دار القضاء العالي، في تمام السادسة مساء، بعد أن بدأن في العاشرة صباحا.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظرًا للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.

ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.