أخبار مصر | أهم العواصم.. باحث أثري يكشف تاريخ ميت رهينة عبر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم العواصم.. باحث أثري يكشف تاريخ ميت رهينة عبر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن منطقة آثار ميت رهينة هي المدينة الباقية من العاصمة القديمة "منف"، واسمها بالهيروغليفية "من نفر" أي "النصب الجميل" أو "المدينة ذات الجدار الأبيض".

وأضاف عامر أن الإغريق حرفوا هذا الاسم فصار "ممفيس"، وميت رهينة بمعني "طريق الكباش" إشارة إلي الطريق الذي كان يربط المدينة بمعبد إلهها الرئيسي "بتاح".

وعرفت قديمًا باسم "ميت رهنت" ثم في العربية باسم "ميت رهينة"، وقد كان لـ"منف" دور كبير في تاريخ مصر السياسي منذ تأسيسها حتي نهاية الأسرة الثلاثين، بل كان لها هذا الدور في العصر اليوناني الروماني.

وتأتي أهمية المدينة من اتخاذها عاصمة سياسية لمصر الموحدة منذ بداية الأسرة الأولي حتي نهاية الأسرة الثمانية والعشرين وبعض فترات العصر المتأخر، ودورها السياسي في مقاومة الاحتلال في العصر المتأخر بجانب دورها الحضاري طوال عصور مصر القديمة، فقد كانت مركزاً رئيسياً من مراكز الحضارة حيث تم فيها ظهور احدي نظريات خلق الكون "نظرية بتاح".

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وأشار "عامر" إلى أن الملك "مني" قام بتشيد "منف" بعد توحيد أقاليم مصر العليا والسفلي معًا، ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ "منف" عاصمة هي وجودها في مكان متوسط بين الصعيد والدلتا، وقد كان اختيارها من الناحيه الحربية والسياسية والدينية والاقتصادية، وأقامها كقلعة حصينة ضرب من حولها بخنادق الماء، وأصبحت عاصمة مصر العسكرية طوال عصرالدولة الحديثة.

وأضاف أن "منف" انتهت كعاصمة للبلاد في عصر الدولة القديمة بسبب ضعف البلاد وقيام الثورة الاجتماعية الأولى، كما اتخذها "أحمس الأول" نقطة انطلاق وقاعدة حربية لمهاجمة "الهكسوس" في عاصمتهم "أفاريس" شرق الدلتا،

أما في العصر اليوناني الروماني فقد قام "الإسكندر الأكبر" بزيارتها بعد تنصيبه ملكاً وقدم القرابين للإله "بتاح"، وينسب إلي مدينة "منف" مصدراً مهماً من المصادر التي ساعدت في معرفة تاريخ مصر القديم ألا وهو "حجر رشيد".

وتابع "عامر" أنه قد تم إنشاء متحف ميت رهينة من جانب هيئة الآثار المصرية عام 1985م، وهو عبارة عن منصة علوية ليتمكن الزائر من مشاهدة التمثال الضخم رمسيس الثانس والمرور من حوله بسهولة ويسر، وقد تم إضافة أكثر من ٢٠ لافتة استرشادية حول المتحف في الداخل والخارج، كما أن ميت رهينة بها العديد من الآثار التي لم يتم اكتشافها بعد ولم تبوح بكامل أسرارها بعد حيث أنها تعتبر أحد أهم عواصم مصر السياسية في الدولة القديمة.