أخبار مصر | السيسي يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.

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وتقدم الرئيس، بالتهنئة إلى ميشيل، بمناسبة توليه مؤخرا مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، معبرا الحرص على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذى يُعد شريكا استراتيجيا لمصر فى كافة المجالات، وكذلك التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية التى تواجه الطرفين.

كما أشار الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشددا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك التحديات، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التى تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدا رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ومشيدا فى هذا الإطار بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف وبالتجربة المصرية الناجحة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.