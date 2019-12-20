مصر | مدمن وكثير التشاجر.. "بريزة" يقتل زوجته في منشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدمن وكثير التشاجر.. "بريزة" يقتل زوجته في منشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طعن زوج مدمن، زوجته، مما أدى إلى إصابتها بجرح نافذ وتوفت في الحال، بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

البداية كانت بتلقي المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا بوصول "نجلاء. م" ربة منزل 40 سنة، جثة هامدة إثر إصابتها بجرح نافذ في الظهر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم زوج المجني عليها.

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والمتهم هو سليمان رمضان سليمان وشهرته "بريزة" ٥٠ سنة عاطل، ومقيم بلوك ٢٧ مساكن الشرق الأوسط مربع المسجلين والدويقه والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا.

حيث قام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب قبل الواقعة بأربعة شهور، وتحررت ضده عده محاضر، إلا أنه يقوم بالفرار عقب كل مشاجرة، وفي يوم الخميس قام المتهم بانتظار المجني عليها في أثناء خروجها من منزلها وقام بالتعدي عليها بسكين كانت بين طيات ملابسه وفر هاربا عقب إحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه أربعه أيام علي ذمه التحقيق.