مصر | نشرة حوادث الخليج 365: انتحار تباع بأبو النمرس وضحية إخراج الجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: انتحار تباع بأبو النمرس وضحية إخراج الجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنشأة ناصر

كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة ربة منزل قتلت علي يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة منشأة ناصر، وارسال تقرير وافي عن سبب الوفاه وحدوثها والوقوف علي ملابساتها، والتصريح بالدفت عقب ذلك، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على جثة تباع داخل صندوق سيارة في أبو النمرس

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة تباع داخل صندوق سيارة، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

النائب العام: إنشاء نيابة غسل أموال في كل النيابات الكلية

وقرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.

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إحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لتخريبهم خطوط البترول بإيتاي البارود

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، إحالة 10 متهمين بسرقة وتخريب خطوط البترول بالبحيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران والتسبب في وفاة عدد من المواطنين، إلى محكمة الجنايات.

ضبط أسرة عذبت سيدة حتى الموت بحجة إخراج الجن

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أسرة عذبت ربة منزل حتى الموت بحجة اخراج الجن فى بنى سويف.

عاطل يقتل والده ببنى سويف لرفضه مساعدته في الزواج

والقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل قتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.

ضبط مرتكبي واقعة قتل تاجر مخدرات بطريق الاسكندرية الصحراوي

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة قتل تاجر مخدرات على أيدى أصدقائه لبيع أقراص مخدرة مغشوشة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

