مصر | عاطل يقتل والده ببنى سويف لرفضه مساعدته في الزواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يقتل والده ببنى سويف لرفضه مساعدته في الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل قتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.

تلقى مركز شرطة بني سويف إخطارا من مستشفى بني سويف العام بوصول فلاح 60 سنة مقيم دائرة المركز جثة هامدة مصاب بطلق خرطوش بالصدر وجرح قطعي أعلى وخلف الرأس وما قرره نجل المجني علية حاصل على دبلوم 24 سنة مقيم بذات العنوان أنه حال عودتهما من واجب عزاء بدائرة مركز أهنسيا مستقلان دراجة بخارية قيادته أستوفهما شخصان مجهولان يستقلان تروسيكل.

وتعدى أحدهما على والدة بالضرب بعصا على رأسه وأطلق صوبة عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودى بحياته.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني الذي كان برفقته.

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وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وقيامة بالإدعاء كذبًا بقيام مجهولين باستيقافهم والتعدي على والدة وذلك لسوء معاملة والدة له وكثرة توبيخه له أمام أهل القرية.

وأفاد بأنه أثناء عودتهما من واجب العزاء طلب المتهم من والدة بيع مساحة من الأرض الزراعية خاصته ومساعدته بمبلغ مالي لإتمام زواجه فرفض المجني علية طلب نجله وقام بتوبيخه والتعدي على نجله بعصا "عكاز " كانت بيده مما أثار غضب المتهم فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة والدة التي أودت بحياته.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "فرد خرطوش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.