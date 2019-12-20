مصر | ضبط مرتكبي واقعة قتل تاجر مخدرات بطريق الاسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة قتل تاجر مخدرات بطريق الاسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة قتل تاجر مخدرات على أيدى أصدقائه لبيع أقراص مخدرة مغشوشة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

تلقى قسم ثان الشيخ زايد إخطارا من مستشفى وادى النطرون بوصول سائق 33 سنة سبق إتهامه فى قضية مخدرات" جثة هامدة إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة عن طريق سيارة إسعاف قامت بإصطحابه من الكيلو 79 طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" تجاه القاهرة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة تاجر دواجن 30 سنة والسابق إتهامه فى قضيتين "سلاح، مخدرات" ، وشقيق الأول تاجر دواجن 28 سنة والسابق إتهامه فى قضية "مخدرات"، سائق 31 سنة والسابق إتهامه فى قضية "سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة عامين)؛ جميعهم مُقيمين بدائرة مركز منشأة القناطر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم "320 قرص مخدر - 25 ألف جنيه - هاتف المجنى عليه".

وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وقرروا أنه منذ حوالى شهر قام المتهم الأول بشراء كمية من الأقراص المخدرة من المجنى عليه والتى تبين أنها مغشوشة مما كبدته خسائر مالية فإتفق معهم على إستدراجه بإدعاء شراء كمية أخرى والإستيلاء عليها منه.

وبتاريخ الواقعة تقابل المتهمان الثانى والثالث مع المجنى عليه بمكان العثور داخل سيارته بإدعاء شراء 20 علبة أقراص مخدرة وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بلف شال حول رقبة المجنى عليه لشل حركته ولدى مقاومته لهما تعدى عليه المتهم الثانى بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته فأوديا بحياته وإستولوا على ما بحوزته من أقراص مخدرة وهاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.